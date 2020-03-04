Савченко призвала Зеленского выбрать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами»

Недавняя «героиня всея Украины» и «узница совести» Надежда Савченко прокомментировала возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука и отдельных членов его правительства. Ожидается, что перестановки во власти будут утверждены сегодня на внеочередном заседании Верховной рады. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, внеочередное заседание парламента Украины в конце прошлой недели инициировал президент Владимир Зеленский. По словам источников на Банковой, в последние дни он столкнулся с острой необходимостью поменять ряд ключевых фигур во власти. В частности, эксперты прогнозируют отставку не только премьер-министра, но и глав министерства сельского хозяйства, министерства по делам ветеранов, Минздрава, Минпромышленности и Минрегиона. Кроме того, в отставку они отправляют главу Генпрокуратуры Руслана Рябошапку, а также глав антикоррупционных структур НАБУ и САП Артема Сытника и Назара Холодницкого.



Украинские экономисты охотно перечисляют основные «достижения» правительства Гончарука по итогам полугода работы. Внутри страны это рост долгов по «коммуналке» на 30% (до 67 миллиардов гривен), увеличение задолженности бюджетных предприятий по зарплатам перед работниками — на 9%. Общий государственный долг вырос за это время на 150 миллиардов гривен (более 6 миллиардов долларов). А дефицит торгового баланса увеличился на целых 7% только за последний квартал 2019-го.

Падение промышленного производства с сентября 2019 по март 2020 года составило рекордные 26% (!), отмечают аналитики. Индекс деловой активности в строительстве упал на 19%, а реальный валовый внутренний продукт сократился с 4,2 до 1,5%. По мнению экс-нардепа Надежды Савченко, ответственность за этот бардак лежит и на президенте Зеленском, который лично назначил Алексея Гончарука премьером, и на парламенте, который утвердил нынешний состав правительства.

На вопрос о том, как она относится к возможной отставке Гончарука и его подчиненных, Савченко, известная своей прямолинейностью, ответила так:

«Понятие «отставка» в отношении нынешнего правительства для настоящего украинца звучит неправильно, слишком мягко. Я считаю, что их надо гнать в шею! Причем не просто гнать, а сразу после этого заводить уголовное дело и разбираться, что из их подвигов является результатом полного служебного несоответствия, а что — злого умысла. На мой взгляд, такое ужасающее падение экономики страны, какое случилось при их правлении, не может быть следствием всего лишь «экономического профанства», в котором признавался сам Гончарук. Многие действия, направленные на развал экономики и социальной сферы Украины, он и министры совершили по прямому указанию своих иностранных компаньонов. А это деяние уже подпадает под статью уголовного кодекса «Государственная измена»!»

По словам экс-депутата, она давно уже разочаровалась в действиях правительства и страстно желала его отставки.

«Я за время правления этого кабинета всегда начинала бояться, когда он рассказывал о своей деятельности, меряя все в каких-то «миллионах». Потому что эти «миллионы», кроме их зарплат, больше нигде не реализовывались. Более того, все реформы, которые они пытались проводить, либо провалились, либо нанесли Украине огромный вред, — говорит она. — Украинцы будут судить о работе уходящего правительства по результатам этой работы, а они весьма печальные. Экономика на глазах останавливается, а большинство социальных льгот оказалось либо отменено, либо урезано в разы. В конце прошлого года это правительство стало первым в новейшей украинской истории, которое… не смогло собрать достаточно денег в бюджет. Такого никто в стране не припомнит. Поэтому оценка работы такого правительства — ноль! Всех этих людей нужно как можно скорее изолировать от выполнения государственных обязанностей».

Савченко признала, что после ухода большей части нынешнего кабмина выбор кандидатов при назначении на высшие должности у президента все равно будет небогатый.