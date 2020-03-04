Эксперт Ястребцев рассказал, как очистить офис от вирусов

Москва, 4 марта. Вирусы и бактерии из воздуха в помещениях можно удалить с помощью специальных приборов. Об этом рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

В эфире радио Sputnik он отметил, что многие могли видеть процесс очистки воздуха в медицинских учреждениях, где необходимо «выжигать» микробы и вирусы. По словам Ястребцева, в офисах такую процедуру практически никогда не проводят, однако установленные в помещениях кондиционеры очищают воздух от пыли и микробов только в том случае, если они правильно эксплуатируются и регулярно очищаются. Если этого не происходит, то система кондиционирования в помещениях может только ухудшить ситуацию, заметил Антон Ястребцев.

«Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могут ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами», — подчеркнул собеседник.

С его точки зрения, этот способ является самым эффективным. Ястребцев напомнил, что монтажом кондиционеров, как и их эксплуатацией, должны заниматься специалисты. Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» заметил, что в очистке нуждается не только воздух, но и общественные бытовые приборы и ручки дверей. Вирусы гриппа, к примеру, передаются не только воздушно-капельным путем, но и через ручки дверей и клавиатуру, предупредил эксперт.

«Соответственно, при уборке офисов надо уделять особенное внимание ручкам дверей, поверхностям рабочего стола и клавиатурам. Также не стоит пользоваться чужими кружками в офисе. Это все понятно, но мыть руки почаще все-таки тоже надо», — резюмировал он.

В Китае в конце 2019 года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, напоминает «Царьград». Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в среду сообщил, что почти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса и уже выписались из больниц в КНР. Общее количество умерших из-за коронавирусной инфекции в стране достигло 2981 человека. По данным на 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у свыше 93 тысяч человек по всему миру, отмечает «Газета.ru».

Минздрав РФ ранее назвал четыре правила, которые позволят избежать заражения инфекцией. Эксперты советуют часто мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды, и воздержаться от поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.