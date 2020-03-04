В России могут начать штрафовать родителей, чьи дети оскорбили педагогов

Москва, 4 марта. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов предложил штрафовать родителей учеников за оскорбление педагогов.

Парламентарий считает, что агрессия со стороны школьников стала в России, к сожалению, весьма распространенным явлением. Педагоги, по его словам, неоднократно просили защитить их от травли со стороны учащихся.

Вострецов выступил с предложением дополнить статью 5 Кодекса об административных правонарушениях РФ частью 70, предусматривающей наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей за оскорбление учеником педагога. В связи с тем, что до восемнадцатилетия ответственность за детей несут их родители, платить штрафы придется им.

«В нашей стране авторитет учителя раньше был непререкаем, и к слову педагогов всегда прислушивались не только воспитанники, но и их родители. Когда ребенок хамит, матерится, а еще хуже — хулиганит, дерется, кидается на учителя, он не только подрывает авторитет взрослого и мешает другим ребятам, он подает дурной пример всему классу. И если это вовремя не пресечь, подобные «шалости» могут закончиться трагедией», — цитирует «Российская газета» депутата.

Вострецов напомнил, что основы воспитания закладываются еще в школе, поэтому нужно учиться уважению с малых лет. По его мнению, лучше заплатить штраф и потом заняться воспитанием ребенка, чем не знать о проблемах у сына или дочери в школе.

В среду в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция на тему «Поборы в школах – есть ли решение проблемы».