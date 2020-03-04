Певец Прохор Шаляпин назвал Little Big сезонным проектом

Москва, 4 марта. Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что он и его коллеги по сцене очень переживают за исполнителя Александра Панайотова.

Ранее Первый канал официально утвердил петербургскую группу Little Big для поездки в Роттердам на Евровидение-2020. В мае группа презентует новую песню, которая поборется с другими синглами за любовь аудитории на международном конкурсе. Неделю назад среди возможных участников Евровидения называли фамилию Панайотова. СМИ писали, что исполнитель много лет пытается пройти отбор на песенный конкурс.

Как пишет Teleprogramma.pro, Шаляпин уточнил, что состояние Александра вызывает у него опасение.

«Все очень переживают за Сашу. Он всегда такой спокойный, талантливый, выстраданный артист, настоящий. Я думаю, он бы не менее достойно представил Россию, в более классическом варианте. Он очень талантливый вокалист!» — подчеркнул он.

Кроме того, артист назвал Little Big «модной, но сезонной группой». Через десять лет, как считает исполнитель, поклонники даже не вспомнят о своих кумирах.

Напомним, букмекеры оценили шансы группы от России Little Big на победу на Евровидении в 10%. Как считают специалисты пока российская группа имеет шанс на «бронзу» музыкального конкурса. Второе место они «отдают» группе из Литвы The Roop, при этом она также показывает результат в 10%.

По мнению букмекеров, победителем может стать коллектив из Исландии с результатом в 13%, а последнее, 41-е место предварительно в букмекерском рейтинге занимает Латвия.

Международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Напомним, Нидерланды получили право провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. От России в 2019 году выступал певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он занял третье место.