Гильдия маркетологов рассказала о самых популярных подарках на 8 Марта

Москва, 4 марта. Мужчины предпочитают дарить женщинам на 8 Марта цветы и сладости. Соответствующие данные статистики представили в Гильдии маркетологов.

Эксперты отметили, что самыми популярными подарками в Международный женский день являются букеты, конфеты и шоколад. Далее в рейтинге следуют парфюмерия и косметика. Также в список популярных подарков вошли гаджеты и аксессуары, белье и галантерея, пишет RT.

Мужчины нередко покупают представительницам прекрасного пола и посуду, в том числе бокалы, кастрюли, сковородки и бытовую технику (тостеры, утюги, чайники). На десятой строчке рейтинга популярных подарков находятся товары для занятий спортом и хобби.

Специалисты также подсчитали среднюю стоимость подарков на 8 Марта. Выяснилось, что мужчины тратят от полутора до двух тысяч рублей. При этом общий разброс трат начинается от 300 рублей и доходит до 150 тысяч рублей.

Результаты исследования сервиса «Авито» показали, что россиянки в качестве подарка на Международный женский день хотели бы получить косметику, парфюмерию или ювелирные украшения. Социологический опрос провели в феврале 2020 года среди граждан старше 18 лет. Эксперты побеседовали с более чем тремя тысячами респондентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что проезд на общественном транспорте в столичном регионе сделали бесплатным для женщин 8 марта. Покупать билеты на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички в Международный женский день не нужно.