Вашингтон, 4 марта. Соединенные Штаты Америки готовы проверять на коронавирус до одного миллиона человек еженедельно. Об этом рассказал вице-президент США Майк Пенс.

США заявили о подготовке тестирования американцев на коронавирус. По словам Пенса, в ближайшее время медикам будут разосланы пакеты для тестирования одного миллиона пациентов. На пресс-конференции он уточнил, что в дальнейшие руководство США включило в планы производство миллиона пакетов еженедельно.

«Любой американец может быть протестирован», — подчеркнул Пенс.

Как уточнил вице-президент, тесты не будут ограничиваться людьми, у которых обнаружены симптомы вируса. По его словам, в на данный момент стране подтверждено 77 случаев заболевания новым коронавирусом, девять человек скончались. Вирус зафиксирован врачами в 13 штатах из 50.

В среду стало также известно, что американский президент Дональд Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Пресс-секретарь опубликовала в Twitter чек Дональда Трампа, который он выписал Министерству здравоохранения США.

В комментариях к посту пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни считают жест президента весьма благородным, а другие убеждены, что Трамп, учитывая его состояние, мог раскошелиться и на большую сумму.

Число погибших от коронавируса в Соединенных Штатах выросло с шести до девяти человек. Все летальные исходы от осложнений, вызванных COVID-19 подтверждены лишь в штате Вашингтон. Всего в США зафиксированы 118 случаев заражения коронавирусом.