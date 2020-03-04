На Курилах ожидается ураганный ветер

Южно-Сахалинск, 4 марта. Южные Курилы 5 марта окажутся под воздействием циклона, сообщает региональный главк МЧС РФ.

«В четверг вечером на территории Южно-Курильского района прогнозируются сильный снегопад, метель, порывы ветра составят 25-30 метров в секунду, временами доходя до ураганного – 33-35 метров в секунду», — сообщает МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, видимость на островах сократится до 500 метров. Отмечается, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ненастья, уже готовы к реагированию.

Управление МЧС по Сахалинской области, рекомендует жителям Южных Курил не покидать без особой надобности пределы своих населенных пунктов, воздержаться от выездов на рыбалку и турпоходов, а также остерегаться обрыва проводов и падения деревьев.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал, каким будет март в Российской Федерации.