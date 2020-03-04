Минобороны РФ заявило о сращивании постов Турции с районами террористов в Идлибе

Москва, 4 марта. Запад не обращает внимания на действия Турции, которая нарушает международное право в сирийской провинции Идлиб, где находится зона деэскалации боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений», никто на Западе не замечает», — подчеркнул он.

По словам Конашенкова, ни Европу, ни США не интересует гуманитарная обстановка в Идлибе. Кроме того, Запад не обеспокоен тем фактом, что Анкара не выполняет сочинские договоренности в Сирии. Представитель Минобороны напомнил, что в 2018 году Турция взяла на себя обязательства по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 километров и выводу туда же тяжелых артиллерийских вооружений. Однако на деле радикалов вытеснили к турецкой границе.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор отметил, что почти вся гуманитарная помощь, поступающая в Сирию через границу с Турцией, доставалась в итоге боевикам, а не беженцам. Россия направляла по этому поводу официальные запросы в ООН и западные страны, однако эти послания остались без ответа. Кроме того, Конашенков подчеркнул, что Турция публично угрожала вернуть крупнейшую сирийскую трассу М5 под контроль террористов и уничтожить подразделения Сирийской арабской армии (САА). На Западе же подобные заявления называют «законным правом Анкары на оборону».

Помимо этого, Конашенков заявил, что только российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) и законное сирийское правительство доставляют необходимую помощь мирным жителям освобожденных от боевиков районов Сирии.

«Истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи», — подытожил представитель оборонного ведомства.

Напомним, в январе 2020 года боевики атаковали мирное население в Идлибе, после чего официальный Дамаск начал в провинции контртеррористическую операцию. При этом Турция препятствовала ликвидации боевиков, поставляя им технику и пытаясь представить террористов как «умеренную оппозицию».

27 февраля террористы атаковали позиции САА в зоне деэскалации. Правительственные войска Сирии были вынуждены открыть ответный огонь, однако среди боевиков почему-то находились турецкие военнослужащие. В результате погибли более 30 солдат из Турции. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Бехун.

Как сообщили в Минобороны РФ, российский ЦПВС запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. По данным ЦПВС, солдат из Турции не должно было быть возле Бехуна, передает «Царьград».