Россиянам рассказали, где опасно хранить сбережения

Москва, 4 марта. Эксперты рассказали россиянам, где нужно хранить деньги, чтобы они не обесценились. По словам инвестиционного стратега компании «БКС Премьер» Александра Бахтина, хранить деньги под подушкой рискованно, потому что «их съедает инфляция».

Специалист также уточнил, что не стоит держать деньги в одной валюте. По его мнению, лучше всего грамотно распределить сбережения по разным классам активов и валютам. Делать ставку на евро специалист не рекомендовал.

По его словам, сейчас банки в России сокращают количество вкладов в евро, а ставки по ним становятся очень маленькими. Кроме того, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова посоветовала распределить свои сбережения по валютам. Как пишет Life.ru, так, 23% могут составлять доллары, 40% — рубли, а остальное — евро.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что ведомство скорректирует макропрогноз на 2020–2022 годы с учетом влияния коронавируса.

При этом он подчеркнул, что любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер. Какая бы ситуация и настроения ни складывались, в конечном итоге экономика России выйдет на планируемый цикл, заверил Решетников.

Ранее о том, что негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать, затрагивая всю систему мировых хозяйственных связей, заявлял президент РФ Владимир Путин. 2 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству при составлении бюджета учесть все риски, связанные с влиянием COVID-19 на мировую экономику.