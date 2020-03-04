Бывший глава крупнейшей хакерской группировки раскрыл слив данных из WhatsApp

Вашингтон, 4 марта. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской IT-компании Facebook, собирает огромное количество информации о пользователях и может по запросу передавать эти данные спецслужбам США. Об этом сообщил бывший глава крупнейшей группировки хакеров Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил экс-хакер, при запросе доступа к данным пользователь WhatsApp получает список всех своих контактов и названий групп, в которых он состоит. В этот список попадает информация со всех устройств, когда-либо зарегистрированных в мессенджере. По словам Дэвиса, данные затем могут оказаться у сотрудников спецслужб, пишет «ФедералПресс».

«Они могут посмотреть невероятно большую сеть из тех, кто общается друг с другом и в каких группах состоит», — написал экс-хакер.

Дэвис, который сейчас является экспертом в области кибербезопасности, отметил, что полученные из WhatsApp данные американские спецслужбы могут использовать для поиска тех, кто критикует власть, передает «Ридус». Кроме того, по словам бывшего хакера, в мессенджере пользователя могут добавить в группу с сомнительным содержанием, и тогда юзер навсегда будет связан с участниками данного сообщества.

«Большинство людей не отключают автодобавление в групповые чаты», — приводит слова Дэвиса «Царьград».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало топ-5 самых громких скандалов с антироссийскими соцсетями за месяц. Так, в конце февраля более 400 тысяч чатов WhatsApp стали доступны широкой общественности — ссылки на переписки выпадали при поиске в Google.