Самолет рейса Челябинск-Москва экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Казань, 4 марта. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск-Москва, совершил вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров», – сказано в сообщении пресс-службы «Уральских авиалиний»​​​.

Отмечается, что в казанском аэропорту лайнер встретил автомобиль скорой помощи. 60-летний пассажир, у которого случился приступ, был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что самолет с 167 пассажирами на борту, следовавший из Владивостока в Москву совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за сообщения о бомбе.