Минтранс планирует создать почти пять тысяч региональных авиамаршрутов

Москва, 3 марта. Минтранс предложит включить в новую программу, которая предусмотрит транспортные связки между регионами, почти пять тысяч новых авиамаршрутов. Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, 4825 маршрутов ведомство включило в новую программу. Они должны «стать основой региональной связности России».

«Сейчас мы к этим региональным маршрутам подвязываем маршруты местных перевозок», — уточнил он.

В эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале он объяснил, что в скором времени будут запущены несколько новых региональных авиационных маршрутов из Петербурга в Мурманскую область (Хибины), а также из Хабаровска — в Оху и Ноглики на Сахалине. Кроме того, ожидается открытие рейсов из Улан-Удэ — во Владивосток и Новосибирск, а из Читы — в Хабаровск и Иркутск.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что никто не будет отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток. По слова главы государства, у «Аэрофлота» есть резервы на эту программу. Журналистка на большой пресс-конференции в декабре сообщила главе государства, что руководство «Аэрофлота» не исключило, что отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток.

По словам президента России, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и других регионов страны. Говоря о возможностях «Аэрофлота», Путин заверил, что у авиакомпании есть резервы для субсидирования льготных тарифов на билеты. Глава государства добавил, что в целом необходимо добиваться роста дохода россиян, снижения издержек при перевозках, и, таким образом, «снижать стоимость билетов».