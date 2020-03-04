Российские ученые создали «невозможное» по законам химии сверхпроводящее соединение

Москва, 3 марта. Российские ученые вместе с китайскими коллегами создали новое сверхпроводниковое соединение, которого не должно было существовать с точки зрения классической химии.

Отмечается, что эксперты назвали новый материал гидридом редкоземельного металла празеодима. По данным издания Science Advances, материал при наличии определенного давления обладает сверхпроводящими свойствами даже при комнатной температуре.

Как уточнили специалисты, исследователи постоянно ищут новые сверхпроводниковые соединения, у которых при охлаждении до определенной температуры полностью пропадает электрическое сопротивление.

Как объяснили эксперты, за счет этого вещество может передавать электричество без потерь. Это делает такие соединения перспективными материалами для энергосетей.

Напомним, ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный гибкий материал, который в будущем может стать альтернативой пластику. По словам ученых, уникальный материал обладает гибкостью и прочностью. Для его создания специалисты скомбинировали целлюлозу и хитин. Последний является главным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Кроме того, эксперты использовали полилактид, который можно получить, в частности, из кукурузы или сахарного тростника.

Ранее китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.