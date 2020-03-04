Москва, 4 марта. Около 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в связи с погодными условиями 4 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 08.10 в аэропорту «Внуково» задержано 26 рейсов. Так, с опозданием во «Внуково» приземлятся самолеты из Курска, Омска, Уфы, Перми, Воронежа, Ставрополя и других городов. Кроме того, задерживаются вылеты в Ухту, Курск и Петербург.

В «Шереметьево» задержали 14 рейсов. Изменения коснулись самолетов из Магнитогорска, Еревана, Самары, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга и Анапы.

В «Домодедово» 12 рейсов задержали и шесть отменили. Задерживаются самолеты из Ростова-на-Дону, Томска и Новосибирска. Отменены рейсы из Шанхая и Пекина.

Утром 4 марта в Москве и области наблюдался туман. Информации о задержках рейсов в подмосковном аэропорту «Жуковский» на данный момент не поступало.