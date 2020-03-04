Трамп назвал Уоррен и Блумберга главными «лузерами» демократических праймериз

Вашингтон, 4 марта. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен стала главным неудачником прошедших в «супервторник» праймериз Демократической партии наряду с экс-главой Нью-Йорка Майклом Блумбергом по мнению президента США Дональда Трампа.

«Элизабет «Покахонтас» Уоррен, не говоря о «Мини-Майке» (Майк Блумберг. — Прим. ФАН) – лузер сегодняшнего вечера», — написал Трамп в своем Twitter.

Президент США говорит, что Уоррен даже не приблизилась к тому, чтобы выиграть в своем родном Массачусетсе.

«Теперь она может отдохнуть со своим супругом и насладиться прохладным пивом!» — иронично отметил Трамп, сделав отсылку к новогоднему ролику Уоррен, где она пьет пиво и зовет в кадр своего мужа.

До этого Дональд Трамп называл главным проигравшим праймериз Майкла Блумберга, потратившего на избирательную кампанию более 500 млн долларов. Бывший мэр Нью-Йорка не выиграл ни одного штата, не считая архипелага Американское Самоа.

Напомним, что 3 марта в США прошел «супервторник», в рамках которого 14 штатов провели праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Первичные выборы прошли в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа. В июле на съезде Демократической партии США будет выбран единый кандидат, который бросит вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Ранее Элизабет Уоррен уже прозвали «политическим камикадзе» и марионеткой элит, чья единственная цель — не победить, а как можно дольше отрывать голоса крайне левых избирателей от Берни Сандерса.