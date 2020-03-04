Каир, 4 марта. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может участвовать в завершении прокладки газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, направляется в египетский город Суэц. Соответствующие данные отображены на портале Vesselfinder.

Судно в феврале покинуло порт Находка на российском Дальнем Востоке. В порт Суэц «Академик Черский» должен прибыть 25 марта. Судно остается в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот» с 2016 года.

США ввели санкции против российского проекта «Северный поток — 2» в конце прошлого года. Под ограничительные меры попали иностранные компании, которые участвуют в реализации российского проекта. В результате корабли-трубоукладчики швейцарской компании Allseas прекратили работы по строительству «Северного потока — 2» в водах Дании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские ограничительные меры. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод будет достроен российскими специалистами. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский», однако для проведения работ на Балтике корабль должен пройти дополнительную подготовку.