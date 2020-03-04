Еще двое россиян заразились коронавирусом в ОАЭ. События дня. ФАН-ТВ

Еще двое россиян заразились коронавирусом Шествие коронавируса по планете продолжается. Шесть новых случаев выявили в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем среди зараженных — двое россиян. Об этом сообщил минздрав ОАЭ. Болезнь также подтвердилась у двух итальянцев, немца и колумбийца. Вирус они подхватили при контакте с другими зараженными — участниками международной велогонки «Тур ОАЭ». К слову, во многих странах (особенно в Китае) эпидемия уже стала причиной для массовой отмены спортивных турниров или же для их проведения без зрителей. Что касается россиян, накануне коронавирус впервые зафиксировали в Москве. Заразился наш соотечественник, прилетевший из Италии — европейского эпицентра болезни. В этой стране подтверждено уже свыше 2500 случаев, из них почти 80 с летальным исходом.

На Украине опровергли судебный иск Гончарука Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не обращался в Окружной суд Киева. Так кабмин страны опроверг сведения, ранее появившиеся в СМИ. Напомним, что ряд изданий сообщили, будто бы Гончарук обратился в суд, требуя от спикера Рады Дмитрия Разумкова не рассматривать вопрос об отставке главы правительства (т.е. самого Гончарука). Дело в том, что сегодня парламент должен обсудить эту тему на внеочередном заседании, которое созвал украинский президент Владимир Зеленский. По информации ряда депутатов, Гончарук намерен покинуть свой пост и уже написал соответствующее заявление. Впрочем, сам премьер это пока не подтвердил.

Во Франции отклонили вотум недоверия к кабмину Другой скандал разгорелся уже среди властей Франции, но в итоге не получил продолжения. Национальная ассамблея страны отклонила вотум недоверия к правительству. Столь радикальные меры на парламенту предложил депутат Дамьен Абад от партии «Республиканцы». Но его инициативу одобрили лишь 148 коллег, в то время как требовалось 289 голосов, т.е. более половины от всей ассамблеи. Напомним, что сама идея вотума недоверия появилась после заявления французского премьера Эдуара Филиппа. Ранее тот предложил одобрить пенсионную реформу страны без голосования в парламенте. А именно этот законопроект, отменяющий ряд льгот для пенсионеров, стал причиной массовых протестов во Франции еще в конце прошлого года. Несмотря на это, документ, похоже, все-таки вступит в силу.