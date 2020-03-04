Выходец из Армении намеревался вывезти из Якутии золота на 11 млн рублей

Якутск, 4 марта. Сотрудники УФСБ в Якутии изъяли у выходца из Армении природное золото на 11 млн рублей, открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники УФСБ получили информацию о том, что выходец из Армении намеревается вывезти из республики золото для дальнейшей продажи.

«27 февраля в городе Нерюнгри осуществлено обследование транспортного средства указанного лица, в котором обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг», — сообщает пресс-служба.

Стоимость изъятого драгоценного метала превысила 11 млн рублей.

Было открыто уголовное дело по статье «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами». Как сообщает пресс-служба УФСБ, изъятое золото будет обращено в доход государства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли работу крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму. Лаборатория располагалась в одном из арендованных частных домов в Симферополе.