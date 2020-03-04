В Минобороны рассказали, как Запад игнорирует переброску войск Турции в Идлиб

Дамаск, 4 марта. Турция перебросила свои подразделения в Идлиб в нарушение международного права, но на Западе этого не замечают. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За время действия заключенных Россией и Турцией сочинских соглашений о создании зоны деэскалации Идлиб остались без ответа все официальные российские запросы в ООН и западные страны. В то же время Запад обвиняет Дамаск в якобы совершенных «военных преступлениях», допущенной «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев», отметил генерал-майор.

Действия перебросившей в Идлиб ударную группировку турецкой стороны на Западе никто не замечает, подчеркнул Конашенков. По его словам, публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийской армии и вернуть под контроль террористов автотрассу М5 в США и Европе называют «законным правом» Турции на оборону.

«На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям», — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Ранее эксперты заявили, что гуманитарная ситуация в Сирии используется Анкарой в роли разменной монеты в ходе переговоров, сообщила газета «Известия». Источники, близкие к сирийскому правительству, сообщили, что за время боев в провинции Идлиб в соседнюю Турцию вышли не более 260 тыс. беженцев. Эти цифры значительно меньше заявленного Турцией миллиона.