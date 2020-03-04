Страшное ДТП в Киргизии забрало жизни 7 человек

Бишкек, 4 марта. Семь человек погибли в ДТП на юге Киргизии, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций страны.

«В Ноокенском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош в ночь с 3 на 4 марта произошло ДТП с участием автомашин Mercedes Vito и Honda Jazz»​, — сообщает ведомство.

В результате столкновения погибли 7 человек, еще 6 получили травмы.

Ранее в Башкирии грузовик врезался в школьный автобус. Никто из детей не пострадал, получила травмы сопровождавшая детей учительница русского языка. Женщине была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.