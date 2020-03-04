В Лондоне избили азиатского студента из-за коронавируса

Лондон, 4 марта. Обучающийся в Лондоне сингапурский студент сообщил, что его избили прохожие из-за боязни заразиться коронавирусом, передает Sky News.

Молодой человек мирно шел по оживленной лондонской улице. Один из прохожих начал что-то ему кричать про коронавирус. Когда сингапурец повернулся, мужчина в агрессивной форме сказал, чтобы тот не смел на него смотреть. После этого азиатский студент был избит.

«Три-четыре парня и девушка внезапно ударили меня по лицу», — пересказывает события молодой человек.

По словам 23-летнего студента, во время избиения, атаковавшие говорили: «нам здесь не нужен твой коронавирус». В результате нападения у молодого человека поврежден глаз, теперь ему требуется хирургическое вмешательство. Группа нападавших скрылась с места происшествия до приезда стражей правопорядка.

Лондонская полиция заявила, что расследует преступление с расовыми отягчающими обстоятельствами и изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемых.

Ранее британские СМИ сообщали, что эпидемия коронавируса добралась и до школы Томаса Баттерси в Лондоне, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта — дети герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон. Отмечается, что несколько школьников, вернувшихся с отдыха на севере Италии, почувствовали недомогание.