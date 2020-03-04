Почти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса в Китае

Пекин, 4 марта. Почти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса и уже выписались из больниц в Китае. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Общее количество умерших из-за коронавируса в Китае достигло 2 981. Из больниц уже выписались 49 856 человек. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 119 новых случаев заражения и 38 летальных исходов. Покинули больницы в связи с выздоровлением 2 652 человека. Общее количество заболевших составило 80 270 человек.

По данным комитета, тесные контакты с заболевшими в Китае имели 666 397 человек, под медицинским наблюдением остаются 36 432 человек.

Медики отмечают, что основную группу риска составляют люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Реже всего коронавирус поражает детей и подростков до 19 лет, сообщает газета «Известия». По мнению вирусологов, тенденция связана с крепкой иммунной системой детей.