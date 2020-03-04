Посольство России обратилось к россиянам в Италии из-за коронавируса

Рим, 4 марта. Посольство России в Италии обратилось к находящимся в стране гражданам РФ с просьбой сообщать свои личные данные и точное местоположения при обнаружении симптомов короновирусной инфекции.

Диппредставительство просит сообщать дату рождения, фамилию, имя, отчество и точное местонахождения в случае появления симптомов коронавируса, а также при госпитализации в местные медучреждения или попадании в карантинные зоны в Италии.

Масштабная эпидемия пневмонии началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее было установлено, что причиной эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. По данным газеты «Известия», количество жертв заболевания в Китае увеличилось до 2981, заражены 80 270 жителей страны. Уже выписаны из больниц почти 50 тыс. человек.