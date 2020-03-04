Российские автомобили могут быть оснащены системами предупреждения о нарушении ПДД

Москва, 4 марта. Собранные в Российской Федерации автомобили могут оснастить специальными системами, оповещающих водителей о нарушении правил дорожного движения (ПДД), сообщают «Известия».

Системы при помощи специальных камер смогут распознавать светофоры, дорожные знаки и разметку. Полученные данные будут анализироваться и транслироваться водителю на экран дисплея или через звуковое уведомление. Отмечается, что система сможет различать объекты на скорости автомобиля до 150 км/ч. В случае грубых нарушений ПДД водитель будет уведомляться об этом как визуально, так и с помощью аудиосообщений и тактильного воздействия — вибрацией руля или сиденья.

Нововведения предусматриваются в новом нацстандарте (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры», который будет принят до конца октября текущего года. Новыми системами могут оборудовать не только легковые автомобили, но и грузовики, общественный транспорт, и даже машины с автопилотом.

В группе «ГАЗ» сообщают, что данные системы начнут разрабатываться в ближайшее время. Первые модели с новыми системами могут появиться уже в следующем году.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров российского автомобильного экспорта. Самой популярной моделью стал производимый на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq. На втором месте оказался лидер внедорожник LADA 4x4.