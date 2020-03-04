В России могут запретить продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах

Москва, 4 марта. В Государственной думе доработали законопроект, который предусматривает запрет продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах, сообщают «Ведомости».

Поправки предполагают, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать время продажи спиртных напитков в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых зданиях и на прилегающих территориях. Однако не исключается, что продажу алкоголя в таких заведениях могут и вовсе запретить.

В случае принятия закона на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — не менее 20 кв. м.

Как отмечает куратор инициативы и депутат Госдумы Александр Хинштейн, закон призван бороться с круглосуточно работающими «наливайками», которые мешают жителям домов. Такие заведения начали массово появляться в 2013 году, после запрета торговли пивом в нестационарной рознице (палатках и киосках). В итоге точки с разливным пивом перекочевали не первые этажи жилых домов, осложняя жизнь живущих там людей.

Ранее ассоциация компаний интернет-торговли предложила задействовать портал Госуслуг и Единую биометрическую систему в механизме онлайн-продаж алкоголя. Доставку таких онлайн-заказов могли бы осуществлять курьерские службы и «Почта России».