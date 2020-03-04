Япония разработала меры безопасности для эстафеты олимпийского огня из-за коронавируса

Токио, 4 марта. Организаторы Олимпиады 2020 года разработали меры безопасности для эстафеты олимпийского огня в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Эстафета должна стартовать в конце марта. Из-за коронавируса будут сокращены масштабы сопутствующих мероприятий, доступ к ним обычной публике будет ограничен. Также участникам и организаторам эстафеты будут постоянно измерять температуру. В случае признаков недомогания им предложат отказаться от участия в забеге.

По данным агентства, в зависимости от распространения инфекции политика проведения эстафеты в разных регионах будет отличаться.

Эстафета начнется 26 марта с футбольного тренировочного центра в префектуре Фукусима и завершится в день открытия Игр, 24 июля, в Токио.

Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии с учетом находившихся на борту лайнера Diamond Princess пассажиров достигло тысячи человек.