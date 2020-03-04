Блумберг ответил на издевки Трампа по поводу своего роста

Вашингтон, 4 марта. Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США Майк Блумберг дал отповедь Дональду Трампу, который дразнит его за небольшой рост.

Как отметил Блумберг, главное — голова на плечах.

«Дональд Трамп сказал вчера, что я низкого роста​​​. Я говорю — Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше», — сказал Блумберг, выступая перед сторонниками.

Напомним, что действующий президент США дразнит Блумберга у себя в Twitter «мини-Майком». Трамп даже однажды назвал его «5 футами и 4 дюймами мертвой энергии». Рост Майкла Блумберга составляет 1 м 73 см, в то время как рост Дональда Трампа — 1 м 90 см.

Недавно Дональд Трамп начал дразнить в Twitter Блумберга еще и за то, что тот облизывал пальцы​​​. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Блумберг во время предвыборной встречи достает кусок пиццы из коробки, после чего облизывает четыре пальца своей руки, державшей пиццу.

Ранее Джо Байден обвинил Трампа в травле политических оппонентов и заявил о своей решимости дать ему достойный отпор, в случае избрания кандидатом в президенты США от Демократической партии. Байден в частности заявил, что готов к соревнованию с Трампом по отжиманиям от пола.

При этом сам Дональд Трамп жалуется, что некоторые пользователи Интернета пытаются его унизить, публикуя обработанные в фоторедакторе снимки его прически или высмеивая его «оранжевый» оттенок кожи.