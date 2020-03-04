Российская разработка поможет защитить госструктуры и компании от киберпреступников

Москва, 4 марта. Российские разработчики придумали технологию, которая не даст киберпреступникам взломать программный код частных компаний и государственных структур.

Программа получила название Svace (Security Vulnerabilities and Critical Errors — «уязвимости безопасности и критические ошибки»). Ее особенность заключается в быстром анализе системы и способности не только выявить имеющиеся уязвимости, но и подсказать способ их устранения.

Программа работает на основе технологии проверки программного обеспечения (ПО) на уязвимости, которая получила название статистического анализа. По словам разработчиков, она получает исходный код браузера, операционной системы или программы и выдает места с потенциальными уязвимостями.

«В основном речь идет о дополнительной проверке опасных операций, которые могут привести к утечке информации, нарушению или прекращению работы ПО. Злоумышленник ищет именно такие места», — цитирует члена-корреспондента Академии криптографии России Петра Девянина газета «Известия».

Эксперт подчеркнул, что Svace предлагает путь исправления ошибки, что значительно экономит силы и время разработчика.

Эту программу уже заказали несколько компаний. Воспользоваться Svace могут как российские, так и зарубежные клиенты. К примеру, программа был внедрен в Samsung в качестве основного инструмента статического анализа.

Ранее специалисты из антивирусной компании ESET предупредили об опасности общественных точек Wi-Fi доступа для пользователей. По заверениям экспертов, хакеры могут перехватить информацию с устройств пользователей, в том числе банковские данные.