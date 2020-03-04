Расчеты ЗРК успешно отразили атаку «противника» на учениях в Подмосковье

Москва, 4 марта. Учения с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа прошли в Подмосковье, сообщает пресс-служба ЗВО.

Военные учения проводились по отражению массированных воздушных атак на стратегические военные, промышленные и административные объекты. Военнослужашие отрабатывали электронный пуск ракет при обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника.

«Военнослужащие отразили нападение диверсионной группы на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи», — отмечается в сообщении пресс-службы ЗВО.

В общей сложности в учения приняли участие 350 военных, было задействовано более 130 единиц вооружения и спецтехники зенитной ракетной бригады ЗВО.

Ранее сообщалось, что снайперы танкового объединения Западного военного округа на подмосковном полигоне «Алабино» поразили мишени размером с пятирублевую монету с расстояния 800 метров.

Уникальная тренировка по точности стрельбы проводилась из винтовок СВД во время ротно-тактических учений со снайперскими подразделениями.

Недавно Министерство обороны России показало кадры с тренировки расчетов новейшего зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь».