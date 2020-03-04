Захвативший в заложники пятерых детей француз сдался после 16-часовых переговоров

Париж, 4 марта. Взявший в заложники пятерых детей и собственную жену мужчина сдался после 16 часов переговоров. Об этом в микроблоге Twitter сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Труа. Удерживавшим заложников злоумышленником оказался мужчина 1986 года рождения, которого ранее задерживали за нахождение на улице с саблей.

Во вторник, 3 марта, мужчина в собственном доме захватил в заложники жену и детей. Также злоумышленник открыл огонь по приехавшим на место происшествия полицейским. Однако в результате стрельбы никто не пострадал.

Причина действий мужчины не уточняется. Ранее газета «Известия» сообщила, что злоумышленник мог страдать от психических расстройств.