Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2981

Пекин, 4 марта. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 80,2 тыс. из них 2981 пациент умер, почти 50 тыс. вылечились и выписаны из медучреждений, сообщает Госкомитет по здравоохранению.

«В настоящий момент болеют 27,4 тыс. человек (6,4 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии), 49,8 тыс. человек выписаны из больниц, 2981 скончался», — сообщает комитет.

За последние сутки в стране выявили 119 новых случаев заражения, из них 115 пришлись на провинцию Хубэй.

Отдельно в Гонконге диагностировано 100 случаев заражения (из них 2 человека умерли, 37 выздоровели), в Макао зарегистрировали 10 инфицированных (9 из них уже выписаны), на Тайване заразились 42 человека (один скончался и 12 побороли вирус).

Ранее эксперты пришли к выводу, что реже всех COVID-19 заражаются дети и подростки. Данное заключение сделано на основе анализа более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом.