Экипажу МКС ко Дню Победы подготовят подарок

Москва, 4 марта. Служба психологической поддержки российского экипажа Международной космической станции (МКС) готовит космонавтам сеансы общения с ветеранами и родными на День Победы.

В службе психподдержки отметили, что готовят для космонавтов подарок — встречу с интересными людьми. Психологи подчеркнули, что живое общение гораздо интереснее «каких-то атрибутов».

«Это могу быть и ветераны войны, и ветераны отряда космонавтов, и друзья космонавтов, и родственники, может быть, творческие личности. Мы будем готовить некий сюрприз, поэтому до конца карты не буду раскрывать», — цитирует представителя службы РИА Новости.

На медиасервер МКС к 9 мая загрузят запись исторического Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года, а также Парад Победы 2020 года.

В День Победы, 9 мая, на МКС будут присутствовать российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, которые стартуют 9 апреля вместе с американским астронавтом Кристофером Кэссиди. Также в начале мая к МКС должен будет отправиться американский космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», в корабле которой в 2018 году была обнаружена «дырка», запатентовал способ заклейки отверстий с помощью салфетки и клея. Именно так в 2018 году космонавты устранили отверстие в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Тогда в «дырку» диаметром два миллиметра космонавты поместили пропитанную клейким составом «Герметалл» ткань.