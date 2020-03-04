Число жертв коронавируса в Южной Корее превысило 30 человек

Сеул, 4 марта. Южная Корея за прошедшие сутки зафиксировала 516 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 5,3 тыс. человек, скончались 32 пациента, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском Минздраве.

Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Школьные занятия перенесены до 23 марта. Большая часть случаев заражения фиксируется в городе Тэгу.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии с учетом находившихся на борту лайнера Diamond Princess пассажиров достигло одной тысячи человек.