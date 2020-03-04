Трамп ожидаемо выигрывает праймериз республиканцев при отсутствии серьезных конкурентов

Вашингтон, 4 марта. Президент США Дональд Трамп ожидаемо выигрывает праймериз Республиканской партии в штатах, где они проходят во вторник, в отсутствие серьезных соперников.

Associated Press уже назвало Трампа победителем праймериз в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме и Алабаме​​​.

У действующего президента на праймериз всего 2 противника — экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд и предприниматель Роки де ла Фуэнте. Республиканская партия США поддерживает выдвижение Дональда Трампа на второй срок.

Ранее сообщалось, что наблюдается стремительный рост рейтинга бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он с колоссальным отрывом выиграл праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, укрепив свое влияние в президентской гонке.