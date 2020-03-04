МВД будет передавать в ЦИК всю информацию о правонарушениях кандидатов в депутаты

Москва, 4 марта. Министерство юстиции России предлагает МВД передавать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) полные сведения об уголовных и административных правонарушениях кандидатов в депутаты.

Министерство юстиции выступает с инициативой внести поправку в статью 12 федерального закона «О полиции».

«Законопроект направлен на урегулирование вопросов организации взаимодействия между ЦИК и МВД в рамках избирательного процесса», — сообщается в пояснении к документу.

Действующий на данный момент закон предусматривает предоставление ЦИК по запросу сведений «о наличии неснятой или непогашенной судимости» кандидатов в представительные органы власти, местного самоуправления.

Новая редакция 12-й статьи предполагает, что ЦИК будет предоставлять сведения о судимости кандидата, а также сообщать дату снятия или погашения судимости. Также органы внутренних дел будут сообщать в ЦИК о привлечении кандидатов к административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики, а также за производство и распространение экстремистских материалов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова попросила внести в КоАП и УК РФ статьи о неотвратимости наказания за фальсификацию на голосовании по конституционной реформе. Ее поддержал глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Он пообещал, что данный вопрос будет проработан в парламенте.