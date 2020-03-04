Более 20 человек пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Южной Корее

Сеул, 4 марта. В южнокорейском городе Сосан произошел пожар и взрыв на химическом заводе пострадали по меньшей мере 26 человек. Об этом в среду сообщило новостное агентство Yonhap.

Пожар произошел на принадлежащем компании Lotte Chemical заводе в провинции Чхунчхон-Намдо. Возгорание зафиксировано 4 марта около 03.00 по местному времени (21.00 3 марта по Москве) на участке перегонки нефти.

На ликвидацию возгорания было направлено 38 пожарных расчетов. Пожар потушен спустя два часа. Большая часть завода в настоящее время закрыта, на месте происшествия работают следователи.

Ранее пожар произошел у железнодорожного вокзала Гар-де-Лион в Париже, сообщила «Газета.ру». Полиция назвала причиной происшествия поджог нескольких скутеров.