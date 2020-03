Трамп высмеял облизывавшего пальцы Блумберга

Вашингтон, 4 марта. Президент США Дональд Трамп дразнит в Twitter кандидата в президенты от демократов Майка Блумберга за то, что тот облизывал пальцы​​​.

В Сети распространилась видеозапись, на которой Блумберг во время предвыборной встречи достает кусок пиццы из коробки, после чего облизывает четыре пальца своей руки, державшей пиццу.

Дональд Трамп дразнит Блумберга «мини-Майком» из-за его невысокого роста. Рост Блумберга составляет 1 м 73 см, а рост Трампа — 1 м 90 см.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9