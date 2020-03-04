Трамп высмеял облизывавшего пальцы Блумберга

Вашингтон, 4 марта. Президент США Дональд Трамп дразнит в Twitter кандидата в президенты от демократов Майка Блумберга за то, что тот облизывал пальцы​​​.

В Сети распространилась видеозапись, на которой Блумберг во время предвыборной встречи достает кусок пиццы из коробки, после чего облизывает четыре пальца своей руки, державшей пиццу.

«Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!» — высмеял Блумберга американский президент.

Дональд Трамп дразнит Блумберга «мини-Майком» из-за его невысокого роста. Рост Блумберга составляет 1 м 73 см, а рост Трампа — 1 м 90 см.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Отмечается, что Майкл Блумберг потратил уже более 500 млн долларов на предвыборную кампанию.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг привлекает пользователей социальных сетей, готовых за 2,5 тыс. долларов в месяц продвигать его кандидатуру на пост президента США. Пользователям требуется ежедневно публиковать посты в поддержку Блумберга на своих страницах в соцсетях и привлекать к этому делу своих друзей. За 20-30 часов такой работы в неделю миллиардер готов платить 2,5 тыс. каждый месяц.

Опросы показывают, что большинство американцев (65%) считают, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу «определенно» или «вероятно» удастся одержать победу на грядущих президентских выборах, хотя не все они собираются отдавать за него свои голоса.