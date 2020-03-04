Количество заразившихся коронавирусом в Японии достигло тысячи

Токио, 4 марта. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии с учетом находившихся на борту лайнера Diamond Princess пассажиров достигло одной тысячи человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Случаи заражения отмечены более чем в половине префектур Японии. Наиболее сложная ситуация сложилась на северном острове Хоккайдо, где зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом. Местные власти уже ввели локальный режим ЧС. Примерно по 30 случаев заражения отмечено в префектурах Айти, Канагава и Токио.

Основную часть заразившихся (706 человек) составляют пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Судно стояло в порту города Иокогама на карантине около месяца. В воскресенье эвакуация находившихся на борту людей была завершена.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Велогонщики в настоящее время находятся в пригороде Абу-Даби на карантине.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что ее причиной стал новый штам коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту заразились более 90 тысяч человек. Погибли свыше трех тысяч заразившихся. Случаи заражения новым штаммом коронавируса зафиксированы в большинстве стран мира.