В РФ разрабатывают систему обмена текстовыми сообщениями между пилотами и диспетчерами

Москва, 4 марта. В России работают над системой обмена текстовыми сообщениями между пилотами и диспетчерами, сообщает пресс-службе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

На данный момент единственным средством взаимодействия пилота и диспетчера​​​ является голосовая связь через радиоканал. Известно, что в Европе, США и Азии тоже работают над технологией безголосого взаимодействия.

«При внедрении технологии в воздушном пространстве России диспетчеры и экипажи смогут обмениваться цифровыми сообщениями, которые отображаются на дисплеях в текстовом виде», — сообщают в пресс-службе ЦТЛ.

В текущем году начнется создание цифровых воздушных коридоров, повышающих безопасность и точность расписания полетов, которые обеспечат конкурентоспособность воздушного пространства России для транзитных рейсов.

В ЦТЛ подчеркивают, что цифровое взаимодействие диспетчеров и пилотов повысит безопасность перелетов, а также снизит нагрузку на экипажи лайнеров.

Ранее сообщалось, что Ростех намерен учредить авиакомпанию, которая будет эксплуатировать исключительно российские самолеты. Создание авиакомпании призвано дать импульс для развития региональных перевозок и повысит мобильность россиян.