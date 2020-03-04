Минтранс может создать около 5 тыс. новых авиамаршрутов по России

Москва, 4 марта. Министр транспорта Евгений Дитрих анонсировал планы по созданию в России почти пяти тысяч новых авиамаршрутов.

«4825 маршрутов мы включили в новую программу, которые должны стать основой региональной связности России, и сейчас мы к этим региональным маршрутам подвязываем маршруты местных перевозок», — цитирует слова министра телеканал «360».

В частности, в ближайшее время могут появиться такие маршруты, как Петербург — Хибины (Мурманская область), Хабаровск — Оха и Ноглики (Сахалин), Улан-Удэ — Владивосток и Новосибирск, Чита — Хабаровск и Иркутск.

Отметим, в конце прошлого года стало известно, что в России планируют создать авиакомпанию для Дальнего Востока. При формировании цен на ее авиабилеты будет учтен средний уровень заработка в Дальневосточном федеральном округе. О создании авиакомпании стали говорить после поручения занимавшего тогда пост премьер-министра Дмитрия Медведева разрешить вопрос с субсидированием авиаперелетов на Дальний Восток.

На сегодняшний день при участии Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития, Минфина, Росавиации, Сбербанка, ВТБ и корпорации «Ростех» оцениваются варианты по созданию авиакомпании для доступных перелетов в ДФО, передавал «Царьград».