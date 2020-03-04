Напечатанная на биопринтере на МКС бактерия становится антибиотикорезистентной

Москва, 4 марта. Напечатанная на 3D-биопринтере «Орган.Авт» на Международной космической станции (МКС) бактерия кишечной палочки приобрела устойчивость к воздействию антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-службе разработавшей принтер компании «Инвитро».

Бактерии были напечатаны на МКС в сентябре 2019 года и в октябре доставлены на Землю на корабле «Союз» в герметичных кюветах. Их отдали в Институт им. Гамалеи, где ученые проанализировали полученные образцы. Среди прочего, специалисты протестировали устойчивость бактерии к антибиотикам в условиях космоса и ее агрессивность.

«Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными», — цитирует пресс-службу «Инвитро» ТАСС.

Представители компании отметили, что в ходе экспериментов с бактериями на космической станции здоровью космонавтов угрозы не было. Системы кювет полностью закрыты, и все исследования производятся в специальном перчаточном боксе.

В компании заявили, что бактерии кишечной палочки на МКС собирались в пленки. Такое явление на Земле наблюдается при хронических бронхитах. При таких заболеваниях традиционная терапия антибиотиками не приносит результата.

В «Инвитро» считают, что эксперименты по печати бактерий в космосе помогут находить новые типы антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентными хроническими заболеваниями на Земле и, возможно, новыми болезнями в космосе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Российские космонавты проведут на борту МКС эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы.