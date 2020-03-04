Вашингтон, 4 марта. Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что обсудил с представителями американских властей дополнительные меры, направленные на срыв строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода <…>. Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — заявил Коболев.

Он выразил надежду, что американские власти продолжат санкционную политику против российского газового проекта, передает RT.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Под ограничительные меры Вашингтона попали иностранные компании, которые принимают участие в реализации российского проекта. После этого корабли- трубоукладчики швейцарской компании Allseas прекратили работы по строительству «Северного потока — 2» в водах Дании.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами, так как для этого нет технологических препятствий. В свою очередь глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский», однако корабль должен пройти дополнительную подготовку для проведения работ на Балтике.

Отметим, европейские представители возлагают надежды на российскую сторону, что работы будут завершены в ближайшее время. Так, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что Берлин считает «Северный поток — 2» экономическим проектом и продолжает поддерживать его. Проект, отметила политик, необходимо завершить, передавала «Газета.ру».