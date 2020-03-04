Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Вашингтон, 4 марта. Президент США пожертвовал свою квартальную зарплату в размере 100 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Пресс-секретарь опубликовала в Twitter чек Дональда Трампа, который он выписал Министерству здравоохранения США.

«Президент продолжает защищать американский народ и жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года», — сообщила Стефани Гришэм.

Отмечается, что вся сумма будет направлена на борьбу с коронавирусом.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

В комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни считают жест президента весьма благородным, а другие убеждены, что Трамп, учитывая его состояние, мог раскошелиться и на большую сумму.

Напомним, что число погибших от коронавируса в Соединенных Штатах выросло с 6 до 9 человек. Все летальные исходы от осложнений, вызванных COVID-19 подтверждены лишь в штате Вашингтон. Всего в США зафиксированы 118 случаев заражения коронавирусом.