Количество зараженных коронавирусом в Израиле выросло до 15 человек

Тель-Авив, 4 марта. Коронавирус диагностирован еще у трех израильтян, общее количество заразившихся выросло до 15 человек. Об этом сообщил Минздрав Израиля.

«Еще три пациента с коронавирусом», — отметили в министерстве.

Один из заразившихся 29 февраля вернулся из Италии. В настоящее время все трое помещены в карантин.

Масштабная эпидемия вызванной новым коронавирусом COVID-19 пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту заражено более 80 тысяч человек. Свыше трех тысяч заразившихся погибли. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за минувшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за пределами КНР. Общее количество инфицированных, не считая Китая, превысило 10 тыс. человек.