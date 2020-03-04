Власти США призвали американцев не покупать маски для защиты от коронавируса

Вашингтон, 4 марта. Вице-президент США Майк Пенс призвал американцев воздержаться от покупки медицинских масок для защиты от эпидемии коронавируса. Свое заявление он сделал, выступая на брифинге в Белом доме.

«Американцам нет необходимости покупать маски», — сказал Пенс.

Вскоре после распространения коронавируса, медицинские маски стали дефицитом как в американских аптеках, так и в онлайн-магазинах. Санитарные власти США уже выступили с напоминанием, что маска нужна лишь тем, кто уже заболел коронавирусом, чтобы не заразить окружающих.

Центр по контролю и предупреждению заболеваний США указал, что обычные маски не защитят от заражения – для защиты от вируса нужны как минимум респираторы N95, однако их следует оставить для медицинских работников.

Отметим, что с дефицитом масок уже столкнулись многие страны. В частности. Франция была вынуждена реквизировать все имеющиеся запасы масок для медиков и заболевших.