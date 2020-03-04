Ученые назвали наименее подверженную коронавирусу категорию населения

Москва, 4 марта. Ученые определили категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.

Эксперты пришли к выводу, что реже всех COVID-19 заражаются дети и подростки. Данное заключение сделано на основе анализа более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Согласно статистике, на категорию населения до 19 лет приходится лишь 1% от общего числа подхвативших коронавирус. Отечественные вирусологи сходятся во мнении, что такие низкие показатели заболеваемости могут быть связаны с более выносливой иммунной системой у детей. Однако специалисты подчеркивают, что информации по данному вопросу еще недостаточно, чтобы делать определенные выводы.

В группе риска заражения коронавирусом находятся люди старше 60 лет. Также высок риск подхватить COVID-19 у людей с хроническими заболеваниями и диабетом.

Значительную роль в том, что среди инфицированных практические нет детей играет и родительская забота. Родители строго следят чтобы дети соблюдали нормы гигиены и использовали медицинские маски. В то же время сами взрослые не так ответственно подходят к рекомендациям медиков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что для противостояния коронавирусу потребуется не менее 89 млн медицинских масок ежемесячно. Чтобы удовлетворить спрос на маски, мировая промышленность должна увеличить их производство на 40%.