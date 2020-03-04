Канада начала рассмотрение вопроса о депортации пособника нацистов Оберлендера

Торонто, 4 марта. Процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера был начат миграционными властями Канады. Об этом сообщает Совет Канады по делам беженцев и иммиграции.

96-летнего Оберлендера обвиняют в причастности к массовому убийству воспитанников детского дома в Ейске в октябре 1942 года. Родившийся в Запорожской области Оберлендер был мобилизован немцами в 1941 году в качестве переводчика и проходил службу в зондеркоманде СС-10 «а». После поражения Германии он сумел скрыться и перебрался в Канаду.

«[Это дело] находится на рассмотрении иммиграционного отдела Совета Канады по делам беженцев и иммиграции», — цитирует ТАСС представительницу ведомства Анну Пэйп.

По ее словам, иммиграционный отдел получил дополнительные документы по делу Оберлендера, включая письмо от его адвокатов. Отметим, что защита Оберлендера настаивает на прекращении дела из-за «отсутствия юрисдикции». Адвокаты указывают на плохое самочувствие Оберлендера, а также настаивают на непричастности своего клиента к массовым убийствам на оккупированных территориях.

Верховный суд Канады в декабре 2019 года принял решение начать процесс лишения гражданства, так как Оберлендер скрыл от властей факт службы в СС. Отметим, что подразделение, где служил Оберлендер – зондеркоманда СС-10 «а» – действовала на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к убийству детей в Ейске, но и к другим преступлениям.