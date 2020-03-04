Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Москва, 4 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план по восстановлению контактов России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

В издании считают, что этот шаг свидетельствует о намерении главы российского правительства улучшить отношения с Западом. По данным агентства, речь может идти о попытке Москвы присоединиться к организации. Россия заявляла о приостановке активности в этом направлении в 2014 году.

В пресс-службе правительства отметили, что рассматривают возможность сотрудничества с организацией.

Дорожная карта вступления страны в ОЭСР была принята в 2007 году, но позже организация приостановила процесс.