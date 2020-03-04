Украинскую певицу Jerry Heil затравили за поддержку российской группы Little Big

Киев, 4 марта. Украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева) затравили в социальных сетях свои же соотечественники. Причиной стал ее пост в поддержку российской группы Little Big, которая представит РФ на Евровидении-2020.

Девушка разместила пост в Instagram с подписью: «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?», отметив аккаунт Little Big.

Агрессивно настроенных украинцев возмутило, что их соотечественница положительно относится к творчеству российского коллектива. Ее начали обвинять в «предательстве» за поддержку «москалей».

«Как можно поддерживать москалей», — написал @slobozhaniuk. «Отписываюсь из-за этого поста... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути», — заявила @ly_sytsia. «Поддерживать россиян которые незаконно посещали Крым? «Миротворец» тебе в помощь», — комментирует @daniel.ua.

В итоге из-за угроз и оскорблений девушка была вынуждена закрыть комментарии.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин рассказал о конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Музыкант вместе со своей командой КВН из Соснового Бора остановился в одном отеле в Сочи с участниками «Квартала 95» в середине 2000-х. Прусикин начал передразнивать Зеленского, во время репетиции «Квартала 95». В ответ на насмешки будущий президент грубо высказался в адрес музыканта.