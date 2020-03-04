Опрос показал, что 90% граждан ЕС обеспокоены глобальными изменениями климата

Брюссель, 4 марта. Свыше 90% жителей Евросоюза обеспокоены глобальными изменениями климата и полагают, что загрязнение окружающей среды оказывает непосредственное влияние на их повседневную жизнь. Такие данные приводит европейская социологическая служба «Евробарометр» на основе собственного исследования.

«Согласно данным нового исследования «Евробарометра», 94% граждан всех государств ЕС полагают, что защита окружающей среды важна для них​​​. Кроме того, 91% граждан заявил, что изменение климата является серьезной проблемой для ЕС», — гласит текст исследования, опубликованный Еврокомиссией.

Опрошенные жители ЕС заявили, что главными проблемами в сфере защиты окружающей среды они считают климатические изменения, загрязнение воздуха и отходы. Четыре из пяти опрошенных убеждены, что экологические проблемы напрямую влияют на их повседневную жизнь.

Поэтому граждане ЕС массово выступают за принятие ряд законодательных мер в сфере защиты окружающей среды, включая сокращение использование пластика для упаковки, а также переработку отходов. Кроме того, они призывают к «изменению потребительского поведения» граждан.

Как заявил еврокомиссар по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс, подобные результаты вполне ожидаемы для Брюсселя.

«Именно на эти озабоченности граждан мы хотим ответить «Зеленым пактом для Европы», — заявил он.

Напомним, что «Зеленый пакт для Европы» был принят в прошлом году. Это комплекс мер, при помощи которых предполагается добиться превращения Европы в «климатически нейтральный» континент к 2050 году.